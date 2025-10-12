Başkent Ankara’da yeni haftada hava genel olarak ılık ve yağışsız geçecek. Meteoroloji verilerine göre pazar günü bulutlu başlayan hava, haftanın ilerleyen günlerinde yerini güneşli gökyüzüne bırakacak.

Pazartesi günü çok bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık gündüz 16 dereceye kadar yükselecek, gece ise 4 dereceye kadar düşecek. Salıdan itibaren güneş yeniden yüzünü gösterecek. Sıcaklıkların 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe günleri kısmen güneşli ve bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Gündüz 17-18 derece civarında seyreden hava, gece saatlerinde 4-6 dereceye kadar inecek.

Haftanın sonuna doğru, cuma ve cumartesi günleri ise Ankara’da güneş yeniden hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 6-8 derece arasında olacak.

En yüksek sıcaklık: 18 °C (Çarşamba, Cuma ve Cumartesi)

En düşük sıcaklık: 3 °C (Pazar gecesi)

Yağış ihtimali: %0

Rüzgar yönü: Kuzeydoğu, zaman zaman orta şiddette

Ortalama nem oranı: %55

Gün doğumu: 07.04 – Gün batımı: 18.23