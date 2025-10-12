Olay, Gelibolu ilçesi Güneyli köyünde, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş, Salih Kocaman ve Mustafa Yaldızlı (46) tekneyle balık tutmak için Saroz Körfezi’ne açıldı. Bakla Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle tekne alabora olarak battı. Kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkan Orhan Yavaş durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş’ın cansız bedenine ulaştı. Kayıp olan Salih Kocaman’ın cansız bedeni ise Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı dalış timleri tarafından 10 metre derinlikteki teknenin yanında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybeden Salih Kocaman ve Ayhan Yavaş için Gelibolu’ya bağlı Güneyli köyü camisinde bugün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Salih Kocaman ve Ayhan Yavaş’ın yakınları ile faciadan sağ kurtulan Orhan Yavaş cenazede taziyeleri kabul etti. Kocaman ve Yavaş’ın cenazeleri kılınan namazın ardından Güneyli Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mustafa Yaldızlı’nın cenazesinin ise ikindide kılınacak namazın ardından Gelibolu'da toprağa verileceği bildirildi. (DHA)