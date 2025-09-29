Çanakkale’nin merkeze bağlı Karacaören köyü yakınlarında önceki gün sabaha karşı meydana gelen olayda, 34 GJ 6794 plakalı otomobil alev aldı. Yangını gören köylüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin sürücü koltuğunda tamamen yanmış bir erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, cesedin 2 gün önce nikah kıyan ve 20 gün sonra yapılacak düğünü için hazırlık yapan araç sahibi kuaför Mehmet Özdemir’e ait olabileceği üzerinde duruluyor. Ceset, kesin kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri, olayın çıkış nedeni ve olası şüpheli durumları araştırmak üzere geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerini de inceleyerek olayın aydınlatılmasını hedefliyor.

Kaynak: DHA