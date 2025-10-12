İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara’daki TBB Litai Konuk Evi’nde düzenlenen Milliyetçi Kongre Derneği’nin kongresine katıldı. Programa Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katılım sağladı.

Dervişoğlu, Ümit Özdağ ile geçmişte yaşanan görüş farklılıklarına değinerek, “Yoldan, yöntemden kaynaklı birtakım sorunlar yaşanmış olabilir ama bu, ‘Bir daha bir araya gelmeyiz’ anlamına gelmez. Türk milletinin birliğinin, Türk milliyetçilerinin beraberliğinin yanında oldum. Yapay ayrılıklara itibar etmedim. Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar. Bugün iş başında bulunanlar, Türk milliyetçilerinin azameti altında tepetaklak gidecek” ifadelerini kullandı.

Milliyetçiliğin, tam bağımsızlık ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Milliyetçilik, milletin yükünü omuzlamak, ülkeye katkı sağlamak ve geleceği inşa etmektir. Türk milliyetçiliğini öfkenin değil, adaletin hareketi haline getirmeliyiz” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, mevcut iktidarın gücünü kaybettiğini belirterek, “Mesele, muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Mevcut siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan’la birlikte kahve içeriz” ifadelerini kullandı.