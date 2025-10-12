Son günlerde bazı basın organlarında yer alan “ev kiralarına yüzde 20 stopaj geliyor” iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise söz konusu haberleri yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” denildi.

Böylece son günlerde tartışılan “kira gelirlerinden stopaj alınacak” söylentileri de resmî olarak reddedilmiş oldu. Bakanlık, mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik planlanmadığını vurguladı.