BMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder'in tedavisi, 12. gününde devam ediyor. Sağlık durumu stabil olan Önder'in annesi ve ablası hastanede kendisini bekliyor. Önder'in sağlığına kavuşması için hastane önünde asılan afişlerde, destek mesajları ve temenniler yer alıyor.

Ne olmuştu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. 15 Nisan 2025 akşamı fenalaşarak hastaneye sevk edilen Önder'in, hastaneye getirildiğinde kalbi durmuştu. Yapılan acil müdahalelerle hayata döndürülen Önder, hemen ameliyata alındı.

Ameliyatın Ardından Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor

Sırrı Süreyya Önder’in ana aort damarında ciddi bir yırtılma tespit edilmesinin ardından yaklaşık 12 saat süren bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine alınan Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Ameliyatın, kalp hastalıkları arasındaki en zor operasyonlardan biri olduğu belirtilirken, doktorlar Önder’in durumu hakkında iyimser bir değerlendirme yaptı.

Hastaneye Kaldırılmadan Önce Kalbi İki Kez Durdu

Hastaneye kaldırılmadan önce kalbi iki kez duran Önder’e, yapılan kalp ve akciğer masajlarıyla yeniden hayata döndürüldü. Uzun süren tedavi sürecinin ardından, yoğun bakımda tedaviye devam ediliyor ve sağlık durumu iyileşme göstermeye başladı.

Ailesi ve Yakınları Hastanede Bekleyişini Sürdürüyor

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi süreci devam ederken, ailesi ve yakınları hastanede sabırlı bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor. Önder'in sağlık durumu için yapılan açıklamalarda, Önder’in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temenniler dile getiriliyor. Hastane karşısına asılan afişler, bu zor süreçte sevenlerinin moral kaynağı olmaya devam ediyor.

Önder'in tedavi süreci ve sağlık durumu, tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.