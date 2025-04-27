Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Sonsöz Gazetesi'ne verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 15 bin öğretmen atamasını ve Türkiye’deki öğretmen sorununu değerlendirdi.

Röportajda Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Burada toplanan atanamayan öğretmenlerin sesi olmak için meydanlardayız. Türkiye'de maalesef iktidarın yanlış politikalarıyla 2002 yılında 68 bin olan atanmayan öğretmen sorunu, bugün 1 milyona yaklaşmış durumda. İktidar, bu öğretmenlere mülakatları kaldıracağım deyip söz verdi ancak bunu yerine getirmedi. 'Emekli olan kadar alacağım' dedi, fakat bu sözünü de tutmadı. Üstelik yüz bin ücretli öğretmen varken 'ücretli öğretmen diye bir şey yok' diyerek gerçekleri reddetti. Eğitim fakültelerindeki yanlış politikalar ve pedagojik formasyonlardaki hatalar, gençleri çıkmaza sürükledi. Türkiye'nin çok ciddi bir öğretmen açığı var ve öğretmene ihtiyacımız var. Öncelikle yüz bine yakın ücretli öğretmen kadrosu, kadrolu öğretmenlerle tamamlanmalıdır. Öğretmenlerimizin haklı olarak 15 bin atamanın gerek sayı gerekse branş dağılımı açısından onların hiçbir sorununu çözmediğini düşünüyorum. Bu atama sayısı ve dağılımı, sorunları çözmekten çok uzak. O nedenle burada genç arkadaşlarımıza destek olmak için meydanlardayız."