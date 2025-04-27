Magazin dünyasında özel hayatıyla sıkça gündeme gelen ve son olarak futbolcu Lucas Torreira'dan ayrılmasıyla dikkat çeken Devrim Özkan, bu kez dolandırıcılık olaylarına karşı takipçilerini uyardı. Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, adını kullanarak çevresindekileri rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki işlemlere başladığını duyurdu.

Dolandırıcılara Karşı Hukuki Süreç Başlatıldı

1.5 milyon takipçiye sahip olan ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi rica ederim." Özkan’ın bu açıklaması, takipçileri tarafından dikkatle izlendi ve destek mesajları aldı.