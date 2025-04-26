Gölbaşı Belediyesi, son bir yıllık mali durumunu şeffaflık ilkesi doğrultusunda belediye binasına astı. 2024 yılında görevi devraldığında 1 milyar 60 milyon 485 bin 153 TL borçla karşı karşıya kalan belediyenin, 2025 yılının ilk üç ayında 137 milyon TL bütçe fazlası verdiği açıklandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda mali verileri vatandaşlarla paylaşmayı sürdürdüklerini belirtti. Belediyenin son bir yılını kapsayan mali raporu belediye binasına asan yönetim, ağır borç yüküne rağmen kısa sürede mali iyileşme sağlandığını vurguladı.

Verilere göre, 2024 yılında belediyenin aylık 13 milyon 200 bin TL faiz ödemesi yaptığı ve personel maaşlarının dahi kredi kullanılmadan ödenemediği ifade edildi. Aynı yılın ilk üç ayında ise 320 milyon TL bütçe açığı verildiği bilgisi paylaşıldı.

Başkan Odabaşı: "Takdir Gölbaşı halkının"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, mali verilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gölbaşı Belediyesi olarak şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği geçen sene devraldığımız belediyemizin mali durumunu binamıza asarak sizlere duyurmuştuk. Bugün de birlikte geçirdiğimiz bir senenin mali özetini binamıza asarak belediyemizin mali durumunu siz değerli vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Takdir kıymetli Gölbaşı halkımızındır," ifadelerini kullandı.

Belediye binasına asılan bilgilendirme afişinde öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

2025 yılının ilk 3 ayında 137 milyon TL bütçe fazlası verildi.

Vergi Dairesi, SGK ve Emekli Sandığı'na 154 milyon 316 bin 521 TL ödeme yapıldı. İBB'ye yeni operasyon! Gözaltılar var!

Bankalara, faiziyle birlikte 193 milyon 754 bin 224 TL kredi borcu ödendi.

Emekli olan ve iş akdi sona eren personele 67 milyon 617 bin 845 TL tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

Kamulaştırmasız el atmalardan kaynaklı 57 milyon 556 bin 770 TL ödeme yapıldı.

Esnaf ve alacaklılara toplamda 285 milyon TL borç ödendi.