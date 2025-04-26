Sosyal medyada bir kullanıcı havaalanındaki bir sodanın fiyatını fazla bulup, bir video çekti. Videoda sarfettiği sözler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan kişi henüz iddialara bir cevap vermedi.

"SODA BİZDE 200 TL, VİDEOYU KALDIR"

Restoran sahibi Bedri Usta, Kayseri Havaalanında, "Canım soda istedi cebimden 50 TL çıkardım 200 TL istediler. 'Soda 200 lira olur mu' diye video çekip attım, kızım aradı.'Baba o videoyu kaldır biz de 200 liraya satıyoruz sodayı' dedi. 200 liraya soda olur mu ya? 110 TL'ye indirdik" sözleriyle ülke gündemine oturdu.

Restoranındaki soda fiyatını 110 TL'ye indirdiğini gülerek söyleyen Bedri Usta, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına kısa sürede girdi ve eleştirilerin hedefi haline geldi.

Normal fiyatının çok çok üstünde satılan ürünler sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Kullanıcılar Bedri Usta'nın çektiği video için, " 10 liraya da soda olmaz. %700-800 kâr. Boş buldunuz meydanı, milleti nasıl dolandırdığınızı kahkahalarla anlatıyorsunuz!" şeklinde yorumlar gelirken yetkililerden restoran fahiş fiyatlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

SODA FİYATLARI NORMALDE NE KADAR?

Markadan markaya farklılık gösteren Soda fiyatları, bir kaşılaştırma sitesinden bakıldığında marketten ve markadan dolayı oluşan fiyat farkı 3-4 TL arasında değişkenlik gösteriyor. En bilinen markaların tek şişe fiyatları ise 6.90 TL'den başlıyor.

Sosyal medyada gündeme gelen restoranlardaki içeçeklerin fahiş fiyatı akıllara normalde içeceklerin fiyatlarının ne kadar olduğu sorusunu getirdi. Aradaki fiyat uçurumu vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.