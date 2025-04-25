Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Nişancı, Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sağlıklı bir toplumun temelinin iyi yetişmiş nesiller olduğunu vurguladı. Nişancı, bunun en önemli koşulunun ise güçlü bir aile yapısı olduğunu belirterek, "Aile, toplumun temel direğidir ve geleceğin teminatıdır." dedi.

Aile yapısının toplumun değerlerini gelecek nesillere aktarma işlevine dikkat çeken Fatma Nişancı, "Geleceği inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmamız gerekiyor. Aile zayıfladığında, toplum da ayakta kalamaz." ifadelerini kullandı. Ancak Nişancı, günümüzde aile yapısının küresel sapkın ideolojiler tarafından büyük bir tehdit altına alındığını vurguladı. Uluslararası lobilerin, aile yapısını hedef alarak, sapkın ideolojileri özgürlük olarak sunduğunu ve bunun üzerinden kültürel operasyonlar yürüttüğünü söyledi.

Nişancı, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri gibi araçlarla aileyi zayıflatan kültürel operasyonların güçlendiğini belirterek, bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda yaydığını dile getirdi. Ayrıca, işsizlik, şiddet ve bağımlılık gibi toplumsal sorunların da aileyi tehdit eden unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Televizyon kanallarının gündüz programlarına da dikkat çeken Nişancı, "Aile yapısını tehdit eden, genel ahlakı zedeleyen bu programlar, reyting uğruna insan onurunu ve haysiyetini hiçe saymaktadır." şeklinde konuştu.

Fatma Nişancı, aile kurumunun Anayasa ile korunmasını talep ettiklerini belirterek, bu amaçla başlattıkları imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.