Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum’da site aidat fiyatları adeta uçtu. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, kentte site aidatlarının 500 liradan başlayarak 120 bin liraya kadar yükseldiğini açıkladı.

Lüks konut projelerinde sunulan olanaklara dikkat çeken Kapar, "Bunların içerisinde havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri, kişiye özel bahçıvan, teknik servis, akıllı ev sistemleriyle entegre edilmiş bir aidat düzeni var" dedi.

Bölgeye Göre Aidat Fiyatları Değişiyor

Dünyaca ünlü turistik destinasyonlardan biri olan Bodrum'da, site aidatları bulunduğu konum ve sunulan hizmetlere göre büyük farklılık gösteriyor. Yarımadanın güney bölgelerinde aidatlar 500 liradan başlarken, kuzeye doğru Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü gibi lokasyonlarda bu rakam 120 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Konacık, Ortakent, Bitez ve Gümbet gibi bölgelerde ise aidatlar daha makul seviyelerde seyrediyor. Bu bölgelerde sunulan hizmetler genellikle güvenlik, ortak havuz ve bahçıvanla sınırlı kalıyor.

Lüks Sitelerde Hizmet Kalitesi Aidatı Belirliyor

Aidat fiyatlarının hizmet içeriklerine göre belirlendiğini vurgulayan Kapar, "Bu sitenin genel olanaklarını korumak için değil, daha çok konforu sağlamak adına yapılan düzenlemelerdir. Dolayısıyla bu da aidatların yükselmesine sebep oluyor. Bu siteler özellikle Gölköy, Gündoğan, Yalıkavak, Torba, Türkbükü gibi bölgeleri kapsamaktadır" diye konuştu.

Orta segment olarak tanımlanan sitelerde ise aidat fiyatları daha makul seviyelerde. Bu alanlarda lüks hizmetlere yer verilmemesi, aidatların düşük olmasında etkili oluyor.

Euro Bazlı Aidat Uygulaması Dikkat Çekiyor

Bazı yeni ve ultra lüks projelerde aidatların avro bazında belirlendiğine dikkat çeken Kapar, "Belirttiğim aidatlar aylık verilen aidatlar. Bazen ara aidatlar da oluyor... Sıfır bir sitede genelde ilk etapta aidat fiyatları müteahhit tarafından yönetim oluşturulana kadar belirleniyor" ifadelerini kullandı.

Aidatların 120 bin liraya kadar çıktığı sitelerde konut fiyatlarının ise 3 milyon ila 35 milyon avro arasında değiştiğini belirten Kapar, bu segmentteki sitelerde yaşam kalitesine yönelik hizmetlerin üst düzeyde olduğunu dile getirdi.