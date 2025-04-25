Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan Avrasya Ekonomi Zirvesi, 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iş birliğiyle düzenlenecek zirveye 50’ye yakın ülkeden 300’den fazla siyasetçi, diplomat, akademisyen, dini lider ve iş dünyası temsilcisi katılacak. Zirvenin tanıtımı, İstanbul Moda Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı. Tanıtım etkinliğine MGV Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Hazır Giyim Sektöründe Alarm Zilleri Çalıyor

Toplantıda konuşan İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin uluslararası iş birliklerine katkı sunduğunu vurguladı. Hazır giyim sektörünün Türkiye ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını ifade eden Paşahan, son yıllarda ihracatta yaşanan gerilemeye ve ithalatta yaşanan artışa dikkat çekti.

Paşahan: Hazır Giyim İthalatı 4 Milyar Dolar Sınırında

“İHKİB olarak uzun yıllardır Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne destek veriyoruz. Biz bu organizasyonu aynı zamanda moda endüstrimizin gücünü dünyaya tanıtan bir platform olarak görüyoruz…”

Paşahan, sektörün ihracat performansının son üç yılda gerilediğini ve üretim maliyetlerinin Asya ülkelerine göre oldukça yüksek olduğunu belirtti. Girdi maliyetleriyle döviz kuru arasındaki dengenin bozulduğunu ifade eden Paşahan, bu durumun rekabet gücünü zayıflattığını söyledi. 2024’te ihracatın 17,9 milyar dolara gerilediğini ve ithalatın 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

“Girdi Maliyetleriyle Kur Arasında Denge Sağlanmalı”

“İrili ufaklı yüzlerce üretim tesisi kapandı ya da kapasitesini küçülttü. Bazı firmalar üretimlerini yurt dışına kaydırdı…”

Paşahan, sektörün toparlanması için dört maddelik çözüm önerisini de paylaşarak, özellikle istihdamı koruma ve prim indirimi gibi desteklerin önemine işaret etti.

MGV Başkanı Suver: Zirve Barışa Giden Yolda Köprü Olacak

MGV Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, zirvenin sadece ekonomik bir buluşma değil, aynı zamanda küresel meselelerin tartışıldığı entelektüel bir platform olduğunu söyledi.

Suver: Barışa Giden Yolda Köprü Olacağız

“Avrasya Ekonomi Zirvesi ile yaklaşık 30 yıldır uluslararası alanda söyleyecek sözü olan isimleri bir araya getiriyoruz…”

Suver, etkinliğin elit bir yapıdan çok, kanaat önderlerinin fikirlerini özgürce paylaşabildiği uluslararası bir forum olduğunun altını çizdi. Zirvede güncel küresel konuların yanı sıra dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi başlıkların da ele alınacağını belirtti.

“Zirvede Sadece Ekonomi Değil, Dijital Dünya da Konuşulacak”

“‘Yaşanabilir bir dünya için diyalog’ temasıyla düzenleyeceğimiz 28’inci Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni barışa giden yolda bir köprü olmanın sorumluluğuyla gerçekleştireceğiz…”

Zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Türkiye adına konuşma yapacağını söyleyen Suver, “Küresel liderlerin rolü” başlıklı oturumda, yeni dünya düzeni ve diplomasi anlayışının ele alınacağını da belirtti.