Basketbol Süper Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, sezonun en kritik virajlarından birine giriyor. Ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet yaşayan İzmir temsilcisi, yarın deplasmanda Galatasaray Ekmas ile karşılaşacak.

28 Nisan Pazar akşamı saat 20.30’da, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, hem alt sıraları hem de Play-Off yarışını yakından ilgilendiriyor.

Petkimspor’da Kritik Viraj

Ligde 9 galibiyetle düşme hattının yalnızca 1 galibiyet üstünde bulunan Petkimspor, kalan 4 haftada puan kaybına tahammül edemeyecek durumda. Kritik deplasmanda galip gelerek hem moral bulmak hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

Galatasaray Play-Off İçin Sahada

Ev sahibi Galatasaray, 14 galibiyetle ligde 6. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, normal sezonun bitimine yaklaşırken Play-Off sıralamasındaki yerini koruma peşinde. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Galatasaray, güçlü kadrosuyla avantajı elinde tutuyor.

Petkimspor’un kümede kalma umutlarını güçlendirmek, Galatasaray’ın ise Play-Off ritmini sürdürmek için sahaya çıkacağı karşılaşma, sezonun en önemli maçlarından biri olmaya aday.