TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Play-Off biletini geçtiğimiz hafta cebine koyan Altınordu, ligin 36. haftasında lider Sarıyer’le kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.

Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda yarın saat 15.00’te başlayacak maçta düdüğü Batuhan Kolak çalacak. Mücadele, zirve yarışında önemli avantaj peşindeki Sarıyer ile formunu arayan Altınordu'yu karşı karşıya getirecek.

Altınordu’da Eksikler ve Hedefler

Geçtiğimiz hafta deplasmanda İskenderunspor'la 2-2 berabere kalan kırmızı-lacivertli ekip, puanını 56’ya yükselterek Play-Off hattındaki yerini korumuştu. Ancak son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi, kötü gidişatı sonlandırmak ve moral bulmak istiyor.

Altınordu’da sarı kart cezalısı Alper kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan Uğur’un durumu ise maç saatinde netleşecek.

Takımın başına kısa süre önce geçen teknik direktör Namet Ateş, Sarıyer karşısında galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Sarıyer Liderliğini Sürdürmek İstiyor

Ev sahibi Sarıyer, 76 puanla lider konumda ve 1. Lig’e yükselme hedefi doğrultusunda kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Ligdeki istikrarlı performansıyla dikkat çeken İstanbul temsilcisi, taraftarı önünde avantajını korumak istiyor.

Altınordu, güçlü rakibi karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de Play-Off öncesi özgüven kazanmak istiyor. Karşılaşma, hem zirve hem de Play-Off yolculuğu açısından büyük önem taşıyor.