TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona erken veda eden Nazillispor, ligin 33. haftasında Karaman FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Karaman Stadı’nda, 28 Nisan Pazar günü saat 15.00’te oynanacak mücadeleyi hakem Hakan Yurtseven yönetecek.

Nazillispor’da Hedef Moral

Ligde 13 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Nazilli ekibi, sezonun son haftalarında genç oyunculara forma şansı tanıyarak gelecek sezonun temellerini atmayı hedefliyor.

Karaman FK İçin Formalite

Ev sahibi Karaman FK ise 41 puanla 11. sırada bulunuyor. Ligde herhangi bir Play-Off ya da düşme tehlikesi bulunmayan Karaman ekibi, sahasında kazanarak taraftarına üç puan armağan etmek istiyor.

İki takım için de prestij niteliği taşıyan karşılaşma, genç futbolcuların vitrine çıkması açısından önem taşıyor.