Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Başakşehir’i ağırlayacak olan İzmir temsilcisi, ligde tam 11 maçtır galibiyet yüzü görmedi. Avrupa hedefini zora sokan bu kötü gidişat, hem teknik heyeti hem de taraftarı endişelendiriyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, takımın yaşadığı baskıya dikkat çekerek, "Sıralama olarak orta gruptayız ancak her an tehlikeli bir sürece girebiliriz. Avrupa hedefi oyuncular üzerinde stres oluşturdu. Taraftarımız uzun süredir galibiyet göremedi, bu kötü seriyi artık sonlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Göztepe'de Juan’ın sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğini korurken, Solet, Miroshi, Bokele ve Djalma Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak mücadele, Göztepe’nin hem moral bulması hem de sezonun son düzlüğünde çıkışa geçmesi adına büyük önem taşıyor.