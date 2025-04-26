Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 25 Şubat 2025 itibarıyla toplam borcu 19 milyar 206 milyon TL oldu. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklanan mali verilere göre, kulübün mali durumu netleşti.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 dönemine ait mali tabloları paylaşarak şu bilgileri verdi:

Kulübün toplam varlıkları: 18 milyar 428 milyon TL

Gelirler: 10 milyar 501 milyon TL

Giderler: 11 milyar 77 milyon TL Okan Buruk, Süper Lig’de 300. maçına çıkıyor

Dönem kârı: 815 milyon TL

Leventci, yapılan çalışmalar ve gelir artırıcı adımlara rağmen, borcun 19 milyar 206 milyon TL seviyesine ulaştığını belirtti.

Mali veriler, Fenerbahçe camiasında sürdürülebilir finans yönetiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.