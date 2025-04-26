Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, bilim ve teknoloji alanındaki katkıları ile yenilikçi araştırma merkezlerinin kurulmasındaki öncü rolü nedeniyle Haliç Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Haliç Üniversitesi’nde, Cansağlığı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi kapsamında gerçekleştirilen törende, Selçuk Bayraktar'a onur ödülü takdim edildi. Program, Aziz Sancar Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla düzenlendi. Etkinliğe Selçuk Bayraktar’ın yanı sıra, Cansağlığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Nart, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, çok sayıda akademisyen ve tıp öğrencisi katılım sağladı.

Kongre sonunda Bayraktar'a, "bilim ve teknolojinin gelişimine sağladığı üstün katkılar ve yenilikçi araştırma merkezlerinin kurulmasındaki öncü rolü" dolayısıyla fahri doktora belgesi takdim edildi.

Selçuk Bayraktar'dan Duygusal Anlar: "Cansağlığı Vakfı'nın Kuruluş Hikayesi"

Kongrede bir konuşma yapan Selçuk Bayraktar, Cansağlığı Vakfı’nın kuruluş sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Cansağlığı Vakfı'mızın hikayesini merak edenler muhakkak vardır. Hayatını milli teknoloji hamlesine adamış rahmetli babam öncelikle 2009 yılında aort anevrizması teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı acilen. Çok ağır bir ameliyat. Geçtiğimiz günlerde yine kamuoyunun gündemine aort anevrizması düştü..."



"Başkalarına Şifa Olabilmek İçin Vakıf Kurduk"

Bayraktar konuşmasının devamında, yaşadığı süreci ve vakfın kuruluşuna nasıl karar verdiklerini şu sözlerle ifade etti:

"Bir tek mutasyona bağlı kanser vakasıydı. Ve o tek bir mutasyonun da yakın dönemde çıkmış akıllı ilaç tabir edilen ufak bir molekülde bloklanmasıyla tedavi edilebileceğini söyleyen işte faz üç klinik aşamalarında olan yöntem var dedi..."



Selçuk Bayraktar, babasının hastalık sürecinde bilimsel araştırmaları yakından takip ettiğini, ancak tüm çabalara rağmen kaybettiklerini belirterek, başkalarına şifa olabilmek amacıyla Cansağlığı Vakfı’nı kurduklarını söyledi.