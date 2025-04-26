Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türk Kızılayı Temsilciliği tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Bankalar Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı yanında kurulan bağış noktasında gerçekleştirilen kampanyada bugüne kadar 189 ünite kan toplandığı bildirildi.

Kızılay Beypazarı Temsilcisi Serkan Acıerik, kampanyanın özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlendiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizleri çok mutlu etti. Beypazarı her zaman olduğu gibi iyilikte yarışıyor,” dedi. Acıerik, 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri kan bağışına davet etti.