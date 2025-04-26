Adana’da etkili olan sağanak yağışın ardından merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81162 Sokak’ta yol çöktü. Bu sırada sokakta ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü Murat Özenir, manevra yaparak aracın tamamen çukura düşmesini önledi. Ancak aracın bir tekerleği çöken alanda kaldı. Olayı gören çevredekiler, sürücü Murat Özenir ve 14 yaşındaki oğlunu araçtan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çukura giren araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

"Canımıza Zarar Gelmedi, Önlem Alınmalı"

Murat Özenir, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir anda yol çöktü. Manevra yaparak kurtuldum fakat tekerim çukura saplandı. Yanımda oğlum vardı, çok korktuk. Allah'a şükür zarar görmedik. Ancak bu sokakta daha önce de benzer bir çökme olmuş. Artık gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

Adana’nın Feke İlçesinde Dolu Yağışı Etkili Oldu

Adana’nın yüksek kesimlerinde bulunan Feke ilçesinde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Uğurlubağ ve Tenkerli mahalleleri kısa sürede dolu nedeniyle beyaza büründü. Aniden başlayan yağış sonrası ekili ve dikili alanlarda hasar meydana geldi. Bölge halkı, özellikle meyve bahçeleri ve sebze ekili arazilerin doludan olumsuz etkilendiğini ifade etti.