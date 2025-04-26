Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir binanın en üst katında, rapçi Sefo (Seyfullah Sağır)’nun ailesinin yaşadığı dairede 24 Nisan gecesi yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, komşuların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde bulunan Sefo’nun ablası ve kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yapılan ilk incelemeye göre yangının, koltuğun soba ya da sigara nedeniyle alev alması sonucu çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.