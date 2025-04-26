25 Nisan Cuma günü Ankara'da üniversite öğrencileri, Kızılay'da bulunan Konur Sokak'ta “Gençlik ayakta, Geleceği için yürüyor!” adlı eylem altında buluşarak, yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak öğrencilerin yürüyüş eylemine polis ekipleri tarafından izin çıkmadı. Bunun üzerine, izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe müdahale eden polis ekipleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Müdahale sırasında 30 öğrenci gözaltına alındı.

Gençlerin yürüyüşüne Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti de destek verdi. CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, gençlerin yanında olmak amacıyla eyleme katıldı. Müdahale sırasında CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek ile polis ekipleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Polisler tarafından alandan uzaklaştırılan Erdek, gençlerin demokratik haklarını kullandığını vurgularken, onların yanında olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan yaşanan olay sonrası öğrenci grubu, anayasal haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtirken, eylemlerin süreceği mesajını verildi.