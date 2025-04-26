Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırıldığını belirterek, veteriner hekimlerin sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili denetimlerde aktif görev alacağını söyledi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Dünya Veteriner Hekimler Günü' programında konuşan Bakan Yumaklı, tarım sektöründe gıda arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, "Vatandaşlarımıza sağlıklı, kaliteli ve güvenilir hayvansal ürünler sunmak için veteriner hekimlerimizin büyük önemi var. Koruyucu hekimlik, hayvan ıslahı, tedavi ve hayvansal ürün güvenliği gibi birçok alanda hizmet veriyorlar" dedi.

Veteriner hekimlere desteklerinin süreceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı, bereketin yüzyılı yapma hedefiyle bitkisel ve hayvansal üretimde, su ürünlerinde ve bakanlığımıza bağlı tüm alanlarda 7/24 çalışıyoruz. Meslektaşlarımızın daha güçlü şartlarda görev yapabilmesi için hem yapısal düzenlemeler hem de mevzuat geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Sağlıklı hayvan olmadan sağlıklı insan, sağlıklı insan olmadan da sağlıklı toplum olmaz. Sağlıklı bir toplumun teminatı ise veteriner hekimlerimizin bilgi, emek ve vicdanıdır."

Veteriner Hekimler Sokak Hayvanları Sorununda Aktif Rol Alacak

Şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında bir protokol imzalandığını hatırlatan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesinde bakanlık personelimizle birlikte serbest veteriner hekimlerimiz de 4 yıldır görev yapıyor. Şubat ayında imzaladığımız yeni protokol ile koyun ve keçilerin küpelenmesi ve aşılarının programlı bir şekilde yapılması için de aynı yöntemi uygulamaya başladık.

İl müdürlüklerimiz ve bölgedeki veteriner hekim odaları bu protokolleri imzalayarak sahada birlikte çalışacaklar.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yeniden yapılandırılıyor. Burada da veteriner hekimlerimizin görev alması büyük önem taşıyor. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülecek çalışmalarda, veteriner hekimler aktif görev üstlenecek. Ayrıca sahipsiz sokak köpekleri sorununda belediyelerin denetlenmesi sürecinde de veteriner hekimler etkin bir şekilde yer alacak."