Eğitim-Bir-Sen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kurum İdari Kurulu’nun (KİK) Nisan ayında yapılan toplantısında, YÖK merkez teşkilatı ve üniversitelerde görev yapan çalışanların güncel ve acil taleplerini 15 başlık altında gündeme taşıdığını açıkladı.

Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Karataş, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale, YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy, Genel Sekreter Yardımcısı Fehmi Şimşek, Personel Dairesi Başkanı Ali Doğan, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Şefik Taş, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Fatih Ceyhan, Hukuk Müşaviri Adem Gelir ve YÖK işyeri temsilcisi Gazi Taşyürek katıldı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurum idare kurullarının, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kamu görevlilerine kanunların eşit şekilde uygulanmasına yönelik görüşlerin oluşturulması amacıyla faaliyet yürüttüğü vurgulandı. Bu kapsamda, KİK toplantısında dile getirilen taleplerin, çalışanlarla yapılan görüşmeler ve kapsamlı araştırmalar sonucunda hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, sunulan önerilerin tüm çalışanların sorunlarını kapsamadığı ancak mevcut ve acil ihtiyaçlara odaklanılarak somut, uygulanabilir nitelikte maddelerden oluştuğu ifade edildi. Taleplerin kabul edilmesi halinde, hem eğitim alanındaki yapısal sorunların çözümünde ilerleme sağlanabileceği hem de çalışma koşullarının iyileştirilebileceği kaydedildi.

YÖK Kurum İdari Kurulu Toplantısı'nda gündeme getirilen 15 madde şöyle:

1- 2025 yılı içinde kamu yükseköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmalıdır.

2- 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi doğrultusunda, Başkanlık personelinin anaokulu öncesi yaş grubundaki çocuklarına yönelik kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

3- ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda unvan ayrımı gözetilmeksizin tüm personele puanlama sistemi dahilinde sınav görevi verilmelidir.

4- Açık öğretim sınavlarını düzenleyen Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi sınavlarında da tüm personele unvan ayrımı yapılmadan sınav görevi verilmelidir.

5- Kurul çalışanlarının iş verimliliğini ve motivasyonunu artırmak amacıyla çalışma ofislerindeki eksiklikler giderilmelidir.

6- Şoför kadrosunda çalışan personelin, bütçe kanunu gereği aylık 60 saati aşan fazla çalışmalarının karşılığında 657 sayılı Kanun’un 178. maddesi gereği izin kullandırılması sağlanmalıdır.

7- Yetkili sendikaya kurum içinde işyeri sendika temsilciliği için oda tahsis edilmelidir.

8- Şoför ve koruma güvenlik görevlileri başta olmak üzere, mesai bitiminden sonra görev yapan personele akşam yemeği servisi sağlanmalıdır.

9- 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri doğrultusunda, aile birliği ve sağlık mazereti bulunan personelin yükseköğretim kurumları arasında karşılıklılık şartı aranmaksızın yer değişikliği yapılmalıdır.

10- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği, Yüksek Disiplin Kurulu ve üniversite disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcilerinin katılımı sağlanmalı ve bu konuda uygulama birliği oluşturulmalıdır.

11- Toplu Sözleşme hükümleri doğrultusunda, yükseköğretim kurumları lojman komisyonlarında yetkili sendika temsilcilerine yer verilmesi için gerekli yazışmalar yapılmalıdır.

12- Öğretim elemanlarının mali haklarının artırılması için düzenleme yapılmalı ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına taslak sunulmalıdır.

13- 657 sayılı Kanun'un geçici 43. maddesi uyarınca, sözleşmeli ve geçici personelin geçmiş hizmet süreleri, memuriyet kadro unvanı hizmet süresine eklenmeli ve ilgili yönetmelik hükümlerinde dikkate alınmalıdır.

14- Kamu yükseköğretim kurumlarına ait sosyal tesislerden tüm yükseköğretim çalışanlarının indirimli şekilde yararlanabilmesi için düzenleme yapılmalıdır.

15- Cumhurbaşkanlığının yayımladığı 2025/3 sayılı genelge doğrultusunda, YÖK bünyesinde yetkili sendika temsilcisinin de katılacağı bir Psikolojik Taciz (Mobbing) Komisyonu kurulmalıdır.