TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta, geçtiğimiz hafta Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyen Menemen Futbol Kulübü, yarın Karacabey Belediyespor deplasmanına çıkacak. Maç, Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak ve Burak Demirkıran tarafından yönetilecek.

Play-Off Hedefini Pekiştirmek

Menemen FK, 61 puanla 4. sırada yer alırken, Play-Off hattındaki yerini korumayı ve sezonun sonlarına doğru üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Menemen ekibi, zorlu deplasmandan galip ayrılarak hedeflediği Play-Off avantajını daha da sağlamlaştırmak istiyor.

Karacabey Belediyespor İçin Kritik Maç

Ev sahibi Karacabey Belediyespor, 52 puanla 7. sırada bulunuyor ve Play-Off hattının 4 puan gerisinde yer alıyor. Karacabey ekibi, Menemen FK’yi yenerek Play-Off umutlarını sürdürmek ve bu sezonki hedeflerine yaklaşmak istiyor.

Bu zorlu mücadelede her iki takım da sahadan üç puanla ayrılmak için savaşacak.