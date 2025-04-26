Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak önemli gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Işıkhan, daha önce müjdesi verilen, kullanımı daha kolay bir Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Bu gelişme, SMA hastaları ve aileleri için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Sağlıkta Üç Yeni Düzenleme

Bakanlığın vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişmesini sağlamak adına attığı diğer adımlar ise şöyle:

BT ve MR ilaçları , artık vatandaşlar tarafından eczaneden temin edilmeyecek, doğrudan hastaneler tarafından karşılanacak .

Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verileri, yeni dijital altyapıyla anlık olarak izlenebilecek, böylece hasta takibi daha etkin yapılacak.

Bakan Işıkhan, bu düzenlemelerin sağlıkta dijitalleşme, erişim ve güvence alanlarında atılmış önemli adımlar olduğunu vurguladı. Yapılan bu yeniliklerin, vatandaşların sağlık sisteminden daha fazla faydalanmasını sağlayacağı ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla; sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attık.



📌Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme… pic.twitter.com/Js6j0fZYp0 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 26, 2025