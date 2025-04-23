23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine dikkat çekmek amacıyla açıklamalarda bulunan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden uzmanlar, sağlıklı bireylerin yetişmesi için önemli mesajlar verdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, sağlıklı bir nesil inşa edebilmek için çocukların dengeli beslenmeleri, düzenli aşılanmaları ve güvenli ortamlarda büyümeleri gerektiğine dikkat çekerken, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Zorlu ise bayramların çocuklar için hem duygusal hem de kültürel anlam taşıdığını vurguladı.

ÇAĞ: MİNERAL VE VİTAMİN DESTEĞİ SAĞLANMALI

Sağlıklı ve güçlü bir toplumun temelinin sağlıklı çocuklardan geçtiğini belirten Doç. Dr. Yakup Çağ,

“Bu nedenle beslenme çok kritik bir rol oynar. Bebeklerimizi ilk 6 ay sadece anne sütüyle besliyoruz. 6’ncı aydan sonra ek gıdaya geçiyoruz ve mümkün mertebe anne sütünü 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. İlerleyen yaşlarda ise çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamalıyız. Enerji ve kalori ihtiyaçlarının yanı sıra mineral ve vitamin desteği de sağlanmalıdır” dedi.

‘AŞILAR ZAMANINDA VE EKSİKSİZ YAPTIRILMALI’

Aşılamanın da beslenme kadar hayati olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çağ, şu ifadeleri kullandı:

“Aşılarını zamanında ve eksiksiz yaptırmalıyız. Ayrıca çocuklarımızı olası kazalardan korumak için güvenli ortamlarda büyütmeli ve düzenli sağlık kontrolleriyle gelişimlerini izlemeliyiz. Olası gelişim geriliklerini erken fark edip gerekli önlemleri almak, onların geleceği için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”

ZORLU: 23 NİSAN’DA ÇOCUKLARIMIZI ÖZEL HİSSETTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ

Bayramların çocuklar üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını belirten Dr. Zeynep Zorlu, şunları söyledi:

“Ulusal bayramlar, çocukların milli duyguları öğrendiği, eğlendiği, bazen roller üstlendiği ve kendilerini gösterdiği anlamlı günlerdir. 23 Nisan’da çocuklarımıza kendilerini özel hissettirmek çok önemlidir. Güzel kıyafetler giymek, maddi ödüller yerine müze gezileri gibi manevi içerikli etkinlikler planlamak, bayramın anlamını anlatmak, bugünü unutulmaz kılacaktır.”

‘ÇOCUKLARIMIZI BİRBİRLERİYLE KIYASLAMAMALIYIZ’

Çocuklar arasındaki bireysel farklılıklara da değinen Dr. Zorlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu durumlarda çocuklarımızı birbirleriyle kıyaslamamalıyız. Her çocuğun güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kimi resimde başarılıdır, kimi sahnede. Önemli olan çocuğumuzun güçlü yanlarını fark etmek ve onu o alanda desteklemektir. Çocuklarımızın bugünü gerçekten neşeyle geçirmesine özen gösterelim. Onlara bayramın anlamını anlayabilecekleri bir şekilde anlatalım.”