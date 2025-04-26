ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e önemli bir çağrıda bulunarak, iki ülke arasında yapılması planlanan nadir toprak elementleri anlaşmasının gecikmeden imzalanmasını istedi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın imzalanmasının üç haftadır ertelendiğini belirtti.

Trump açıklamasında, “Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır” ifadelerini kullandı.

Nadir toprak elementleri, teknolojiden savunma sanayine kadar birçok alanda stratejik öneme sahip kritik mineraller arasında yer alıyor. ABD'nin, bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Ukrayna gibi ülkelerle yaptığı iş birlikleri, hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan büyük önem taşıyor. Trump’ın bu çağrısı, Washington’un söz konusu anlaşmaya verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan Trump, paylaşımında Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, barış sürecinin şu ana kadar sorunsuz ilerlediğini ifade etti. Sürecin devamı için çaba göstermeye devam edeceklerini kaydeden Trump, bölgedeki istikrarın sağlanmasının tüm taraflar için önemli olduğunu vurguladı.