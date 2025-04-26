İstanbul’da son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde yürütülen incelemelerde önemli verilerin elde edildiğini duyurdu.

Bakan Kurum, İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen taramalarda bugüne kadar 8 bin 367 binanın detaylı olarak incelendiğini, bu binalardan 7 bin 113'ünün hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."

Yapılan hasar tespit çalışmaları, İstanbul’da depreme karşı alınacak önlemler açısından büyük önem taşıyor. Özellikle riskli binaların belirlenmesi ve gerekli güçlendirme ya da kentsel dönüşüm adımlarının hızla atılması için sahadan toplanan veriler kritik bir rol üstleniyor.

Bakanlık yetkilileri, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından hem bina sahiplerine bilgilendirme yapılacağını hem de gerekli hukuki ve teknik sürecin hızla başlatılacağını kaydetti. Vatandaşlar, binalarının durumuyla ilgili detaylı bilgilere e-Devlet üzerinden erişebilecek.

İstanbul’da olası büyük depreme hazırlık çalışmaları çerçevesinde yürütülen bu incelemelerin, kentsel dönüşüm projelerine de yön vereceği vurgulanıyor.