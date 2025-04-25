Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), Lübnan ordusuna yönelik önemli bir destek paketini duyurdu. Enstitü, özellikle ülkenin güneyinde konuşlandırılması planlanan askeri birliklerin eğitim ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Lübnan’a 17 milyon avro tutarında destek sağlayacak.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda UNITAR Barış Bölümü Müdürü Evariste Karambizi’yi kabul etti. Görüşmede Karambizi, BM’nin Lübnan ordusuna yönelik bu desteğinin barış ve güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Sağlanacak finansmanın, güneyde görev yapacak 4 bin 500 Lübnan askerinin hem eğitimi hem de donanımı için kullanılacağı ifade edildi. BM destek programının, Lübnan’ın istikrarını güçlendirmeye ve sınır güvenliğini artırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Bu destek, son yıllarda ekonomik ve siyasi krizlerle mücadele eden Lübnan’ın ordu kapasitesini geliştirme çabalarına da önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, özellikle İsrail sınırına yakın bölgelerdeki güvenlik ihtiyaçlarının arttığı bir dönemde bu tür uluslararası yardımların kritik önemde olduğunu belirtiyor.

UNITAR’ın daha önce de çeşitli ülkelerde güvenlik ve barış inşası konularında benzer desteklerde bulunduğu biliniyor. Yapılan bu anlaşmayla birlikte Lübnan ordusunun operasyonel kapasitesinin artması bekleniyor.