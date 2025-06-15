İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail’e yapılan karşı saldırılarla ilgili görüntüler paylaştı.
İran lideri Ali Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İran Silahlı Kuvvetleri, zalim Siyonist düşmana ağır darbeler vuracaktır” diyerek, ülkesinin İsrail’e karşı füze saldırılarının görüntülerini içeren video yayınladı.
🔴 The Islamic Republic’s Armed Forces will deal heavy blows to the evil Zionist enemy.— Khamenei Media (@Khamenei_m) June 14, 2025
Imam Khamenei
June 13, 2025 pic.twitter.com/s1T6NJ2ZKX
Muhabir: Haber Merkezi