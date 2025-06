İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail’e yapılan karşı saldırılarla ilgili görüntüler paylaştı.

İran lideri Ali Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İran Silahlı Kuvvetleri, zalim Siyonist düşmana ağır darbeler vuracaktır” diyerek, ülkesinin İsrail’e karşı füze saldırılarının görüntülerini içeren video yayınladı.

🔴 The Islamic Republic’s Armed Forces will deal heavy blows to the evil Zionist enemy.



Imam Khamenei

June 13, 2025 pic.twitter.com/s1T6NJ2ZKX