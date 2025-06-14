Netanyahu, İsrail kamuoyuna yaptığı çağrıda, İran’ın iki büyük tehditle karşılarında olduğunu ifade etti: nükleer silahlar ve uzun menzilli füzeler. Bu tehditlere karşı İsrail’in "eylem planı" uygulamaya başladığını dile getirdi.

“Natanz’ı İmha Ettik” İddiası

İran’ın nükleer faaliyetlerini hedef aldıklarını belirten Netanyahu, Natanz’daki zenginleştirme tesisine ağır darbe vurduklarını öne sürdü. “Gerekirse daha fazlasını yaparız” diyerek nükleer tesisler ve bilim insanlarının da hedef alındığını açıkladı.

Netanyahu, “Bu adımlar İran’ı uranyum zenginleştirme sürecinde yıllarca geriye götürecek. Bu sadece İsrail için değil, bölgesel ve küresel güvenlik için de hayati önemde” ifadelerini kullandı.

“20 Bin Füze Üretim Kapasitesine İzin Veremeyiz”

İsrail Başbakanı, İran’ın füze kapasitesinin “önceki gece yaşanan saldırılarla” net şekilde ortaya çıktığını belirterek, bu üretim gücünün ortadan kaldırılması gerektiğini savundu. “İsrail ordusu şu anda bu kapasiteyi yok etmek için görev başında” dedi.

“İsrail Jetleri Tahran Semalarında Uçacak”

Netanyahu’nun en dikkat çeken açıklaması ise şu oldu:

“Tahran’a giden yolu açtık. Çok yakında İsrail jetleri Tahran semalarında uçacak. İran rejimine ait her hedef vurulacak.”

Bölgesel Barış Yerine Savaş Tehdidi

Netanyahu’nun bu açıklamaları, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, insan hakları savunucuları ve uluslararası toplum, yaşanabilecek sivil kayıplara karşı uyarılarda bulunuyor. Uzmanlara göre, bu tür söylemler diplomatik yolları tıkayabilir, daha büyük bir bölgesel çatışmanın fitilini ateşleyebilir.