Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkese ulaşılması ve rehinelerin serbest bırakılmasını hedefleyen planını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Trump’ın Gazze’deki çatışmayı sona erdirme ve tüm rehineleri serbest bırakma kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

Macron, İsrail’in plan karşısında kararlı bir şekilde harekete geçmesini beklediklerini, Hamas’ın ise tüm rehineleri derhal serbest bırakıp planı uygulamaktan başka seçeneğinin bulunmadığını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu adımların Fransa ve Suudi Arabistan girişimiyle 142 BM üyesi ülke tarafından kabul edilen ilkeler ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barışa giden yolu açması gerektiğini belirtti. Macron, Fransa’nın bu süreçte katkı sunmaya hazır olduğunu ve tarafların verdikleri taahhütleri yakından takip edeceklerini ifade etti.