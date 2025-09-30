Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan ve 1967 yılında Amik Ovası’nı sulama amacıyla inşa edilen Tahtaköprü Barajı, son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Tam kapasiteye ulaştığında 454 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan barajda, kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 30’a kadar geriledi. Su seviyesindeki düşüş, yıllardır suyun altında kalan tarihi Hicaz Demir Yolu’nun geçtiği köprü ayakları ile demiryolu hattının döşendiği alanları gün yüzüne çıkardı.

İslahiye ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Yesemek, Şahmaran, Filli Tepe ve Ağalarobası mahallelerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Tahtaköprü Barajı, aynı zamanda göçmen kuşların önemli uğrak noktalarından biri olarak biliniyor. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle barajda suyun çekilmesiyle teknelerle ulaşılabilen adalara artık araçlarla ve yürüyerek gidilebiliyor. Bu durum, bölgedeki ekosistem üzerinde de olumsuz etkilere yol açıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, barajdaki su seviyesinin 5 yıl aradan sonra ilk kez bu denli düştüğünü belirterek, “Sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı’nda su oranı kuraklık nedeniyle yüzde 30 seviyelerine geriledi. Bazı bölgelerde su tamamen çekildi ve tarihi Hicaz Demiryolu’nun geçtiği yaklaşık 20 kilometrelik hattın döşendiği alan ile demiryolu köprüsünün 7 metre yüksekliğindeki ayakları ortaya çıktı” dedi.

Uzmanlar, kuraklık nedeniyle ortaya çıkan bu durumun hem tarımsal üretim hem de bölgedeki tarihi değerler açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açabilecek bu düşüşün, aynı zamanda tarihi Hicaz Demiryolu’nun yeniden gün yüzüne çıkmasına neden olması ise bölge halkı ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.