Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş kurmak ve mevcut işini geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek imkânı sağlanacağını açıkladı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında yapılacak başvuruların 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacağını belirtti. Destekten yararlanacak girişimcilerin geri ödemelerinin ise 36 ay sonra başlayacağını bildirdi.

Kacır, imalat, bilişim ve bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilere; personel, yazılım, makine-teçhizat, kalıp ve hizmet alımı gibi giderlerde katkı sağlandığını aktardı. Bu yılın ilk iki döneminde 1127 projeye toplam 1 milyar 620 milyon lira destek verildiğini kaydetti.

KOSGEB’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, programın amacı Türkiye’nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamak.

Program kapsamında, “İş Kurma Desteği” KOSGEB tarafından desteklenen tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere açık olacak. “İş Geliştirme Desteği” ise telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma, danışmanlık, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri alanındaki işletmelerin başvurusuna açık olacak.