Lezita, 'Aile Şenliği' adını verdiği şirket pikniğinde çalışanları ve aileleri ile bir araya geldi. Yakaköy Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. 'Aile Şenliği', birlik ve beraberlik ruhunun coşkuyla yaşandığı renkli anlara sahne oldu. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Lezita'daki güçlü aile bağlarına vurgu yaptı. Ergül, “Lezita olarak Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biriyiz. Bu başarıya takım ruhumuz ve kuruluşumuzdan bu yana giderek büyüyen aile bağları sayesinde ulaştık. Birlikte güçlüyüz. Sizlerin desteğiyle hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

PLAKET VERİLDİ

Konuşmanın ardından düzenlenen kıdem töreninde, uzun yıllarını Lezita'ya adayan çalışanlara plaketleri icra kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Sabah saatlerinde başlayan etkinlik, gün boyu süren oyunlar, yarışmalar ve eğlencelerle devam etti. Çocuklara ve yetişkinlere özel oyun alanları, stantlar, photobooth ve mirrorbooth alanları yoğun ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılar ise çeşitli hediyeler kazandı. Etkinlikte ayrıca çocuklara, Lezita'nın sponsorluk desteği verdiği Göztepe Spor Kulübü'nün formaları hediye edildi. Kulübün sevilen maskotu K'ANKA katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Lezita'nın yeni reklam filmi ve jingle'ı da ilk kez Aile Şenliği'nde çalışanlar ve aileleriyle paylaşıldı.