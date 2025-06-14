Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeleri "son derece kaygı verici" olarak nitelendiren Papa 14. Leo, nükleer tehditlerin konuşulduğu bu kritik dönemde, barış ve sorumluluğun ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.

Papa, "İran ve İsrail arasındaki durum ciddi şekilde kötüleşti. Bu nedenle sorumluluk ve sağduyu çağrımı yineliyorum. Daha güvenli bir dünya, ancak adalet, kardeşlik ve ortak iyilik temelinde kurulabilir" dedi.

"Hiç Kimse Bir Başkasının Varlığını Tehdit Etmemeli"

Diyalogun önemine dikkat çeken Papa Leo, ülkelerin barış ve güvenlik için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

"Hiç kimse bir başkasının varlığını tehdit etmemeli. Tüm ülkeler, barışı desteklemeli, uzlaşma yollarını açmalı ve herkesin onurunu ve güvenliğini garanti eden çözümleri teşvik etmelidir" ifadelerini kullandı.

Barış İçin Ortak Çağrı

Papa'nın bu çağrısı, İsrail ve İran arasında artan tansiyonun dünya genelinde endişeyle izlendiği bir dönemde geldi. Vatikan, daha önce de Orta Doğu’daki krizlere karşı diyalog ve barış temelinde yaklaşım sergilemişti.