İskoçya’da bulunan Trump, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yalan haberler, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir 'zirve' arayışında olduğumu bildiriyor. Bu doğru değil. Hiçbir şey arayışında değilim.”

Trump, Çin’e yönelik ilgisinin sınırlı olduğunu da belirterek, yalnızca resmi bir davet olması durumunda ülkeye gidebileceğini söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini davet ettiğini ifade ederek şunları ekledi:

“Bu sadece Başkan Şi'nin daveti üzerine olur ki bu davet zaten iletildi. Aksi takdirde, ilgim yok. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.”

ABD-Çin İlişkilerinde Yeni Dönem mi?

Trump’ın açıklamaları, ABD-Çin ilişkilerinin geleceği açısından merakla takip edilirken, olası bir ziyaretin diplomatik açıdan nasıl şekilleneceği henüz net değil. Öte yandan Trump'ın yeniden başkanlık yarışına hazırlandığı süreçte dış politika söylemleri dikkatle izleniyor.