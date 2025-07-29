Soruşturma sonunda Ceran hakkında 'Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ve olgu isnat ettiği’ kanaatine varılarak 3 ay hapis cezası verildi. Bu ceza da 9 bin lira para cezasına çevrildi.

Sena Ceran, 6 yıl evli kaldığı çocuğunun babası Fatih Ç.’den geçen yıl boşandı. Ceran, boşanmalarına rağmen Fatih Ç.'nin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olup, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararı sürecinde Sena Ceran'ı darbeden Fatih Ç. hakkında uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan dava açıldı. Bu süre zarfında iddiaya göre eski eşini ve ailesini tehdit etmeye devam eden Fatih Ç. için Ceran'ın ağabeyi ve kardeşi şikayetçi oldu. Bunun üzerine 18 Mayıs'ta da Fatih Ç., eski eşi Ceran'ın çalıştığı markete giderek zorla dışarı çıkararak tekme ve yumrukla darp etti. Ceran, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ceran, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Fatih Ç., gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatılıp serbest bırakıldı; ancak 21 Mayıs günü hakkında daha önce açılan 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

HAKARET SAYILDI

Sena Ceran, şiddet gördükten sonraki şikayetinde ise olaydan 3 gün önce eski eşinin, kendisini arayıp tehdit ettiği telefon görüşme kaydını da delil olarak sundu. Ceran'ın, delil olarak sunduğu görüşme kaydında eski eşine yönelik, 'Senin tehditlerinden de senin o pislik muhabbetlerinden de bıktım iyice ne yapmak istiyorsan yap' sözlerini kullanması savcılıkça, ‘Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçu olarak değerlendirildi. Bunun üzerine Ceran hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Ceran hakkında 'Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ve olgu isnat ettiği’ kanaatine vararak işlenen suçun cezası 6 ayı geçmediği için

Türk Ceza Kanunu’nun 75’inci maddesi gereğince savcılık ceza verdi. 3 ay hapis cezasına çarptırılan Sena Ceran’an cezası, 9 bin lira para cezasına çevrildi.