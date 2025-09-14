İstanbul Başakşehir’de iddiaya göre Funda K. (49), yaklaşık 2 ay önce boşandığı eşi Emre Ç. (39) tarafından aracına takılan GPS cihazı ile takip edildi. Olay günü Emre Ç., Funda K.’nin aracının önünü keserek ani fren yapıp kadını ve kızını tehdit etti. Kaza sonrası Emre Ç., Funda K. ve kızı Ebru Y. (29) tarafından polise şikayet edildi. Ancak şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olay anları araç içi kamerasına yansıdı.

Olayın detayları

Kaza, 8 Eylül Pazartesi günü saat 08.15 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl evli kalan Funda K. ile Emre Ç., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin 6 yaşındaki çocuklarının velayeti anneye verildi. Boşanmanın ardından Emre Ç.’nin Funda K.’yi ve kızını tehdit etmeye başladığı öne sürüldü.

Olay günü Funda K., kızı E.İ.Ç.’yi okula götürürken Emre Ç., aracın önünü keserek tehditlerde bulundu. Kadının ilk evliliğinden olan kızı Ebru Y., araca inerek eski eşle tartıştı. Daha sonra Emre Ç., Funda K.’nin önünde ani fren yaparak kazaya sebep oldu ve bir süre trafiği tehlikeye soktu.

Eski eşin GPS takibi ve taciz iddiaları

Olay sonrası Funda K. ve Ebru Y., Emre Ç.’den şikayetçi oldu. Ebru Y., annesi ve kendisinin eski eş tarafından sürekli takip edildiğini, aracına GPS taktırıldığını ve defalarca tehdit edildiğini belirtti. Ebru Y., “Koruma kararı olmasına rağmen bunları yapıyor. Bu şahıs hiçbir kanun dinlemiyor, çok korkuyoruz. Ölmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Adli süreç ve şikayetler

Emre Ç., Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında ‘Tehdit’, ‘Israrlı takip’ ve ‘Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Ancak şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Funda K. ve kızı Ebru Y., GPS cihazını ve olaya ilişkin delilleri emniyete teslim ederek tekrar şikayette bulundu.