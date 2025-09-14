Geçen sezon reyting rekorları kıran ve çekimlerinin büyük bölümü Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen “Uzak Şehir” dizisinin ikinci sezonu, pazartesi günü ekranlarda olacak. Dizinin etkisi yalnızca televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmayıp Midyat sokakları, çarşıları ve otellerinde de hissediliyor. Sonbahar sezonunun başlamasıyla birlikte Midyat, Türkiye’de dizi turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldi.

12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Midyat, taş evleri, kilise ve camileriyle dikkat çekiyor. Müslüman, Hristiyan ve Ezidi topluluklarının yüzyıllardır bir arada yaşadığı ilçe, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne de dahil edilmiş bulunuyor. “Uzak Şehir” dizisinin çekimleri, Midyat’ın tarihi dokusunu ön plana çıkararak adeta bir açık hava film platosu oluşturuyor. Yeni sezon çekimleri, Midyat merkezli olmak üzere Mardin ve Turabdin bölgelerinde sürüyor. Yapım ekibi, tarihi atmosferi kullanarak ilk sezonun görsel ve hikaye kalitesini ikinci sezonda da korumayı hedefliyor.

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba (Cihan Albora), Sinem Ünsal (Alya Albora), Gonca Cilasun (Sadakat Albora), Dilin Döğer (Zerrin Albora), Sinan Demirer (Muzaffer Sancak) ve Burak Şafak yer alıyor. Oyuncular, yeni sezon çekimleri için Midyat’ta tekrar bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, oyuncular ile bölge halkı arasındaki sıcak ilişki öne çıkıyor.

Midyat’ta ikinci sezon turizme katkı sağlıyor

Dizinin ikinci sezon çekimlerinin başlamasıyla birlikte Midyat’ta turist yoğunluğu arttı. Oteller doluluk oranlarını yükseltirken, kafeler ve restoranlar sezon dışı olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor. Tur şirketleri, dizinin çekildiği bölgelerde özel “dizi turları” düzenliyor. Midyat Çarşısı’ndaki Süryani telkari ustaları, dizide kullanılan gümüş takıları yeniden üretmeye başladı. Ziyaretçiler, dizideki kıyafetleri deneyip gümüş takılarla fotoğraf çekiyor. Yerel mutfak ve el işi ürünlerde de hareketlilik gözlemleniyor.

Kaymakam Mehmet Kaya, Midyat’ın turist ilgisinden memnun olduklarını belirterek, “Son 9 ayda ilçemize 3 milyonu aşkın turist geldi. Turizm, ekonomiye ve sosyal hayata büyük canlılık kattı. Midyat’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile misafirperverliği, yerli ve yabancı turistleri ağırlamamızda büyük rol oynuyor” dedi.

Oyuncuların Midyat izlenimleri

Sinem Ünsal, “Burası artık ikinci evimiz oldu. Hem coğrafya hem de dizi hikayesi için çok önemli bir yer. Çekimler bize büyük enerji veriyor” dedi. Ozan Akbaba ise Midyat’ın doğal film platosu olduğunu vurgulayarak, “Burada çekim yapmak büyük şans. Midyat ve dizimizin birleşimi ortaya çok güzel bir iş çıkarıyor” diye konuştu. Gonca Cilasun, “Dizi sürprizlerle dolu ve atmosfer hikayeyi besliyor. Turist ilgisi bölgede ticareti de canlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Sinan Demirer, “Midyat halkı bize çok sahip çıktı, ikinci sezon da aynı sıcaklıkla başladı. Bu durum hem bizim için hem de Midyat için çok değerli” derken, Burak Şafak, “Midyatlılar bizleri evlerinden biri gibi karşıladı. Turist yoğunluğu ve dizi çekimleri ilçeye büyük katkı sağlıyor” diye ekledi. Yaren Güldiken ise, “Tarihi dokusu ve atmosferi hikayemizi destekliyor. Seyircilerimizin ilgisini görünce çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Turistler ve esnaf memnun

Midyat’ta telkari ustası İkram Aykat, “Dizi çekimleri turist akışını artırıyor, esnaf bundan memnun” derken, Narlı köyünden Mahmut Aykat, “Dizi sayesinde köyümüz artık daha çok tanınıyor ve turistler geliyor” dedi. İlkan Akalan ise dizinin köydeki geçmiş yaşamları yansıttığını belirtti. Süryani Çöreği ustası Marsilya Ergün, dizinin turizm ve satışlara ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Turist rehberi Fatma Asiye Karaca, “Uzak Şehir dizisi, Türkiye’de yeni seyahat rotalarının oluşmasına katkı sağladı. Turistlerin dizideki mekanları ziyaret etmesi, turizmi canlandırıyor” derken, ziyaretçiler de dizinin etkisiyle Midyat’ı keşfetmekten büyük keyif aldıklarını aktardı.