İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ma’ale Adumim kentine binlerce yeni konut biriminin ekleneceği projeyi imzaladı. Netanyahu, “Bu, Ma’ale Adumim kentinin nüfusunun 2 katına çıkmasını sağlayacak. 5 yıl içinde burada 70 bin kişi olacak” ifadelerini kullandı.

Tutacakları bir sözün daha olduğunu kaydeden Netanyahu, “Filistin devleti olmayacak demiştik. Gerçekten Filistin devleti olmayacak, burası bizim. Mirasımıza, topraklarımıza ve güvenliğimize sahip çıkacağız” açıklamasında bulundu.