Gölbaşı Belediyesi tarafından 25 Nisan Cuma (bugün), Karabuğday ekimi etkinliği yapılacaktı. Ancak belediyeden yapılan yeni bir duyuruya göre, olumsuz hava şartlarından dolayı etkinlik başka bir tarihe ertelendi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada yeni etkinlik tarihi belli olmaz iken, konuyla ilgili şu açıklama yapıldı; "25 Nisan 2025 Cuma günü (bugün) gerçekleştirilmesi planlanan Karabuğday Ürün Tanıtım Etkinliğimiz, bölgemizde etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun yağış sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni etkinlik tarihi, hava koşullarının elverişli hale gelmesinin ardından en kısa sürede siz değerli halkımızla paylaşılacaktır."