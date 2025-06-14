Pezeşkiyan, İsrail’in özellikle ABD ve Batılı ülkelerden aldığı destekle bölgedeki gerginliği tırmandırdığınıvurgularken, “Savaşın bile kuralları vardır. Ancak Siyonist rejim bu kuralları yok sayıyor” dedi. İran lideri, Pakistan’ın İran’a verdiği destek için de teşekkür etti.

“ABD’nin Güvenilmezliği Ortaya Çıktı”

Pezeşkiyan, saldırıların İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu durumun Washington’un “ikiyüzlü ve güvenilmez yaklaşımını” bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

“İran Halkının Güvenliği İçin Gerekli Her Adımı Atarız”

İsrail saldırılarına karşılık olarak İran’ın çok sayıda noktayı hedef alan füze operasyonları gerçekleştirdiğini hatırlatan Pezeşkiyan, “Siyonist saldırganlık devam ederse, İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve daha güçlü bir karşılık verecektir” diyerek bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret etti.

Pakistan'dan Dayanışma Mesajı

Görüşmede söz alan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, Pakistan halkı ve hükümetinin İran’ın yanında olduğunubelirtti. Şerif, İsrail’in saldırılarını uluslararası hukukun ağır ihlali olarak niteleyerek, İran’da yaşamını yitiren üst düzey isimler, bilim insanları ve siviller için başsağlığı dileklerini iletti.