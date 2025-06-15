Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl, 59’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali’nde, sahil dolgu alanında Simge Sağın ve Reynmen konserleri düzenlendi. Gecede ilk olarak sahne alan Simge Sağın, hit şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Sağın, sahnede dansları ile büyük beğeni topladı.

Ardından sahneye çıkan Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Binlerce kişi konser alanını doldururken, izleyiciler cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda sanatçılara çiçek verip, kiraz ikram etti.