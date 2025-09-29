Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın RAMS Park’ta İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Yeni inşa edilen Turgay Vardar Salonu’nun açılışını yapan Buruk, emeği geçen herkese teşekkür ederek salona adını veren Turgay Vardar’ı rahmetle andı.

Buruk, Liverpool’un güçlü ve formda bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Kendi sahamızda oynayacağımız bu tür maçlar, Galatasaray kimliğini sahada göstermemiz açısından çok önemli. Taraftarımızla birlikte rakibi baskı altında tutacak ve mücadeleyi sahaya yansıtacağız" dedi.

Teknik direktör, takımının tüm oyuncularına güvendiğini vurguladı ve yeni transferler hakkında, "Bütün oyuncularımız elinden geleni yapıyor. Performans maç maç değişebilir, önemli olan takım olarak iyi oyunu sahaya yansıtmaktır" ifadelerini kullandı.

Buruk, sahadaki tutkunun skorları getireceğini belirterek, "Taraftarımızla birlikte oluşturacağımız atmosferde tutkuyu sahada gösterirsek, goller de gelecektir" dedi. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt maçını geride bırakmaları gerektiğini söyleyerek, "O maç orada kaldı. Yeni maçta birlik ve inancımızı sahaya yansıtacağız" diye ekledi.

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Mario Lemina da basın toplantısında, Liverpool karşısına pozitif bir bakış açısıyla çıkacaklarını belirtti. Lemina, "Rakibimiz dünyanın en iyi takımlarından biri ama biz sahaya odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız. Takım kimyası çok önemli, agresif olup boşluk bırakmamamız gerekiyor" dedi.

Buruk, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in son durumunu kontrol edeceklerini ve takımın sahada en iyi performansını göstereceğini belirtti. Teknik adam, oyuncularının hem ilk 11 hem de kulübeden gelecek katkılarla yüksek tempolu mücadele sergileyeceğini ifade etti.

Galatasaray – Liverpool karşılaşması, yarın saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak ve futbolseverler için büyük bir çekişmeye sahne olacak.