SEVGİ GÜLDOĞAN

Milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, Sonsöz Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, banka maaş promosyon sözleşmelerinin yenileme sürecine dair detaylı ve çarpıcı bilgiler verdi. Üç yıldır devam eden mevcut sözleşmelerin artık günümüz ekonomik koşullarının gerisinde kaldığını belirten Cengiz, memurların promosyon gelirlerinde önemli bir sıçrama beklediklerini ve bu artışın memur maaşlarına dev bir katkı sağlayacağını vurguladı.

“PROMOSYONLARDA HEDEF 200 BİN TL! MEMUR MAAŞINA DEV KATKI YOLDA!”

Cengiz, kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren banka maaş promosyon sözleşmelerindeki yenileme sürecine dair detaylı ve çarpıcı bilgiler verdi. Cengiz, üç yıldır devam eden promosyon sözleşmelerinin yenileme aşamasına gelmesiyle birlikte, memurların promosyon gelirlerinde önemli bir sıçrama beklediklerini belirterek, "Hedefimiz 200 bin TL ve bu, memur maaşına dev bir katkı olacak." dedi.

“EKONOMİK GERÇEKLER 7 KATLIK ARTIŞI ZORUNLU KILIYOR”

Cengiz, 2022 yılında yapılan promosyon sözleşmelerinin mevcut ekonomik koşullar altında yetersiz kaldığının altını çizdi. "Aradan geçen üç yıllık süreçte sadece enflasyon değil, bankaların elde ettiği rekor kâr oranları, ülkemizin yakaladığı ekonomik büyüme ve memur maaşlarında yaşanan önemli artışlar, promosyon miktarlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor," ifadelerini kullandı. Bu çerçevede, yeni yapılacak sözleşmelerde promosyon ödemelerinde ortalama 7 katlık bir artış beklediklerini vurgulayan Cengiz, "2022'de 27 bin TL olan promosyon ödemesinin, günümüz koşullarına uygun olarak 200 bin TL seviyesine çıkarılması gerçekçi bir beklentidir," şeklinde konuştu.

PROMOSYON İADESİNE SON, SIFIR FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ!

DMS'nin talepleri sadece promosyon miktarının artırılmasıyla sınırlı değil, aynı zamanda memurların yaşadığı mağduriyetleri gidermeyi ve yeni imkanlar sunmayı hedefliyor. Cengiz, özellikle atama, emeklilik veya vefat gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelden, daha önce peşin ödenen promosyon bedelinin geri alınması uygulamasının adaletsiz olduğunu belirtti. "Bu uygulama derhal sona ermeli, hiçbir memur ayrıldığı için promosyonunu iade etmek zorunda kalmamalıdır." dedi.

Bir diğer önemli talep ise memurlara sağlanacak kredi kolaylığı. Cengiz, "Arzu etmesi halinde her personele, dönem içinde bir defa ile sınırlı olmak üzere 200.000 TL tutarında, 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi verilmelidir. Bu, memurlarımızın beklenmedik ihtiyaçlarını karşılamaları için önemli bir can simidi olacaktır," ifadelerini kullandı. Bu kredinin hem bankaların sosyal sorumluluğu hem de memurların ekonomik refahına katkı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ŞEFFAF İHALELER VE KAMU BANKALARINA NET ÇAĞRI

İhale süreçlerinin şeffaflığına büyük önem verdiklerini belirten Cengiz, "Tüm personeli kapsayacak ve bankalar arasında tam rekabeti sağlayacak şekilde şeffaf ve denetlenebilir bir ihale süreci yürütülmelidir. Kurumlar, en yüksek teklifi veren bankayı seçmek yerine, tüm personel için en avantajlı koşulları sunanı tercih etmelidir," diye konuştu.

Kamu bankalarına da özel bir çağrıda bulunan Cengiz, bu süreçte ticari kaygılardan ziyade kamu hizmeti ruhuyla hareket etmeleri gerektiğini söyledi. "Kamu bankaları, bu ülkenin vatandaşlarına hizmet etmek gibi önemli bir misyona sahiptir. Promosyon süreçlerinde bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeli ve kamu çalışanlarının yanında yer almalıdır." dedi.

Devlet Memurları Sendikası olarak, yetkili oldukları kurumlarda bu görüş çerçevesinde ihale süreçlerine aktif olarak müdahil olacaklarını, yetkili olmadıkları kurumlarda da aynı prensiple konunun yakın takipçisi olacaklarını belirten Tuncay Cengiz, sözlerini kararlılıkla tamamladı: "Her daim hakkın ve haklının yanında duracağız. Hakkı ve hukuku savunmaya, memurlarımızın hak ettiği değeri alması için mücadele etmeye devam edeceğiz."