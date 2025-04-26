Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından bu sabah İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu kişilerin evlerinde arama başlattıldı. Yapılan aramalar sonrası 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 47 kişi gözaltına alındı.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İBB'ye yapılan yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alındığı belirtildi. Eski CHP milletvekili Turan Aydoğan gözaltına alındı.