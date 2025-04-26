18 Aralık 2023’te yayın hayatına başlayan ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelen Kızıl Goncalar, ikinci sezonun sonunda izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.

Final tarihiyle ilgili uzun süredir çeşitli iddialar gündeme gelirken, dizinin ne zaman biteceği artık netlik kazandı. Başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı’nın paylaştığı sevilen dizi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Dizinin final bölümünde ise izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor. Kızıl Goncalar’ın finalinde iki düğün birden yaşanacak, duygusal anlara sahne olacak sahnelerle dizi iz bırakarak son bulacak.

ZEYNEP VE CÜNEYD EVLENİYOR!

Kızıl Goncalar dizisinde yaşanacak olan zaman atlamasının ardından, sonunda Cüneyd (Mert Yazıcıoğlu) ile Zeynep (Mina Demirtaş) mutlu sona ulaşırken, dizinin iki eski oyuncusu da geri dönüyor. Yayınlanan fragmanda, Naim (Mert Turak)'ın diğer ailesiyle buluşma anına yer verildiği dikkat çekiyor.

Dizinin finalinde ise, Özcan Deniz'in hayat verdiği Levent karakteri, flashback sahne ile seyirciyle buluşacak. Bu özel sahne, izleyicilere duygusal bir veda yaşatacak.

MERYEM ŞİZOFRENİ HASTASI İDDİASI

Yayınlanan fragman akıllara Meryem karakterinin şizofreni hastası olabileceği düşüncelerini de beraberinde getirdi. Final bölümünde izleyicilerde derin izler bırakmaya hazırlanan ekip, sosyal medyada da çok konuşulmaya devam ediyor.